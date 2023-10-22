Появилось видео с падающими снежинками в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москву и Подмосковье накрыл снег, видео с падающими снежинками публикует РЕН ТВ. На кадрах видно, как столицу ранним утром засыпает снежными хлопьями с неба.

С первым снегом! Это Красногорский район. У нас все завалило, — комментирует погоду жительница Подмосковья.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что уже в начале грядущей недели на смену заморозкам в Москве придет резкое потепление. По словам метеоролога, 23 октября температура воздуха в столице может подняться до +12 градусов, но уже через пару дней столбик термометра опустится до −3 градусов.