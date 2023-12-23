Появилось видео с новогодней елью из кабинета Путина Журналист Зарубин показал новогоднюю ель в кабинете Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Журналист Павел Зарубин показал праздничную ель в кабинете президента России Владимира Путина. Видео с главным символом Нового года корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Зарубин подчеркнул, что каждый год елку в кабинете российского лидера украшают по-разному. На этот раз на ветвях разместились деревянные ложки, шары и фигурки героев русских народных сказок.

Все отменно друг с другом сочетается, — резюмировал журналист.

Ранее главную новогоднюю ель России установили на Соборной площади Кремля. Ее транспортировали из подмосковного Щелково. Высота елки достигает 25 метров. В этот раз главный символ Нового года украсили 1,5 тысячи игрушек.

Ель доставили на Соборную площадь 13 декабря. Транспортировка массивного хвойного дерева была произведена при помощи специализированного автопоезда. Елка была выбрана специальной комиссией, конкурировали несколько десятков вариантов. При принятии решения учитывались высота, окрас хвои, форма кроны и возможность подъема.

Традиция по установке ели на Соборной площади Кремля поддерживается с 1996 года. С этого момента ежегодно использовали свежеспиленное дерево, за исключением 2001–2005 годов, когда в сильные морозы пришлось использовать искусственный вариант.