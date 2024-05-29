Появилось видео из московского парка с надгробиями непослушным детям

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Очевидцы сняли видео, на котором запечатлели надгробия непослушным детям, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел в парке «Сказка» в районе Крылатское в Москве. На могильных камнях сделаны надписи «Топтал газон», «Лез через ограждения» и другие.

У нас этот объект установлен возле дома страха. Это абсолютно адекватный объект возле хоррор-пространства, который почему-то выдернули из контекста, — пояснила каналу пресс-служба парка.

Очевидцев возмутило, что в детском парке так пугают детей. Одна из надписей звучит как «Лез без очереди». Другая гласит: «Не слушал родителей». Другое надгробие украшает фраза «Мешал всем отдыхать».

Жесть, я в шоке, — возмутилась автор ролика.

Россиянам ранее рассказали, как привить детям любовь к книгам. Завкафедрой методики преподавания русского языка и литературы факультета русской филологии Государственного университета просвещения Анна Шмелева уточнила, что сделать это проще, если они растут в читающей семье. По ее словам, ребенка нельзя насильно заставлять изучать художественные произведения. Необходимо читать самим и детям. Родители могут искать книги с хорошими иллюстрациями, а также устраивать домашние чтения.