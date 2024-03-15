Появилось видео с москвичкой, поджегшей будку для голосования SHOT опубликовал видео с задержанием поджегшей будку для голосования москвичкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с моментом задержания жительницы Москвы, которая подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино. По данным канала, 70-летняя пенсионерка заявила, что выполняет «секретное задание».

На кадрах видно, что женщина после поджога не покидает участок, а снимает происходящее на телефон. В этот момент ее задерживают полицейские. При этом она пытается вырываться и просит вернуть ей телефон.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы пришла на избирательный участок на юго-востоке города, облила кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла ее. По данному факту , Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ей вменяют статью о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ).

Криминалист Михаил Игнатов считает, что нормальный человек с наибольшей степенью вероятности не пойдет портить бюллетень по собственному желанию. По его мнению, россияне, которые пошли на такой шаг, сделали это не по своей воле, а по указанию других лиц. Специалист предполагает, что организатором порчи бюллетеней на выборах президента России может являться Украина.