Появилось видео с моментом взрыва в Красногорске Mash показал момент взрыва в Красногорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент взрыва на Красногорском бульваре в подмосковном Красногорске попал на камеру видеорегистратора, сообщает Telegram-канал Mash. На опубликованном каналом видео видно, как после яркой вспышки обломки беспилотника упали на жилой дом и припаркованные рядом с ним автомобили.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские военные пресекли попытки атак беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины на объекты на территории России. По данным ведомства, Киев использовал для нападения четыре дрона, все они были уничтожены. Два аппарата обнаружили средства ПВО над территорией Брянской области, они были подавлены комплексами РЭБ и потерпели крушение. Еще два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области.

Жители микрорайона Павшинская пойма в Красногорске ранее сообщили о звуке взрыва. Ранее стало известно, что в Красногорске зафиксировали повреждение остекления на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов в результате падения беспилотника. Также аппарат повредил несколько припаркованных около дома автомобилей.