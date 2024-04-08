Появилось видео с места сожжения цветов у мемориала погибшим в «Крокусе» SHOT: Мужчина сжег цветы у стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Местный житель сжег цветы, игрушки и записки около стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Новой Москве, сообщил Telegram-канал SHOT. Задержан 48-летний Валерий Д.

Инцидент произошел 5 апреля около 05:00. Мужчина подошел к мемориалу «Закладной камень памятника воинам — участникам локальных конфликтов», к которому в память о погибших в теракте в «Крокусе» несли цветы, игрушки и записки жители поселения Десеновского. Он поджег приношения и сбежал.

Подозреваемого задержали спустя двое суток. Им оказался местный житель. Мужчина заявил, что не имел особых мотивов и просто хулиганил. Уголовное дело возбуждено по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений», мера пресечения избрана в виде запрета определенных действий.

Жители поселения Десеновское ранее обратились в полицию из-за сгоревшего стихийного мемориала жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он возник на улице 4-й Ватутинской и к нему несли цветы, чтобы почтить память погибших. Местные жители подозревают, что вандалы подожгли мемориал ночью. После власти населенного пункта сообщили, что стихийный мемориал был восстановлен. Чиновники также поблагодарил жителей, которые мыли и убирали памятное место.