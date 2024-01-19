Появилось видео с места наезда «Нивы» на остановку с людьми в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появилось видео с места ДТП в районе Марьино на юго-востоке Москвы, где водитель автомобиля «Нива» влетел в остановку, на которой стояли люди. В результате ДТП пострадали пять человек, четверо госпитализированы, передает Telegram-канал Readovka.

На видно видно, как на месте работают медики, присутствуют работники полиции. Пострадавшим оказывают помощь, для них готовят носилки.

В столичном ГИБДД ранее сообщили, что авария произошла на Новочеркасском бульваре. По данным прокуратуры, за рулем машины находился 22-летний мужчина, который не справился с управлением.

Ранее в Санкт-Петербурге пять человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с легковушкой. ДТП произошло 17 января на пересечении проспекта Просвещения и Светлановского проспекта. У пострадавших диагностировали переломы, черепно-мозговые травмы и сотрясения. СМИ писали, что в автобусе находилась беременная женщина, которую после аварии доставили в роддом.

15 января в Тюменской области многодетная мать со стажем вождения менее года спровоцировала ДТП, в результате которого пострадали девять человек, в том числе шестеро детей. По информации ГИБДД, женщина за рулем Renault Logan при обгоне выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной Lada.