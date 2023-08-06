Появилось видео с места ДТП, в котором пострадала Лада Дэнс

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Telegram-канал «Москва-онлайн» опубликовал видео с места автомобильной аварии на трассе М-2, в которой пострадала певица Лада Дэнс. По предварительной информации, артистка возвращалась домой на такси после корпоративного выступления.

На записи с места событий можно увидеть черный минивэн, который врезался в ограждение. Задняя часть его кузова сильно повреждена из-за столкновения с другим авто. Еще одна машина, которую снял автор ролика, была отброшена на обочину. Всего в аварии пострадали четыре человека.

ДТП произошло накануне, примерно в 18:20. По информации МВД, водитель легкового автомобиля совершил наезд на две ранее столкнувшиеся машины, стоявшие на проезжей части. Позднее Сергей Пудовкин, концертный менеджер Лады Дэнс, сообщил, что певицу госпитализировали на вертолете в Институт микрохирургии мозга. Состояние ее здоровья оценивается как средней степени тяжести. Сама исполнительница, как уточнил Пудовкин, не может рассказать детали произошедшего. В то же время он подчеркнул, что машина, в которой находилась Лада Дэнс, сильно повреждена.

Ранее телеведущий и режиссер Дмитрий Дибров попал в ДТП на углу Звездного бульвара и Аргуновской улицы в Москве. Mercedes Диброва при повороте на Звездный бульвар задел полицейский микроавтобус, который двигался по полосе общественного транспорта.