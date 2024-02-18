Опубликовано видео с горящей на трассе фурой Горящая на МКАД фура попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В экстренные службы Москвы утром 18 февраля поступил сигнал о горящем грузовике на 75-м километре МКАД, сообщает Telegram-канал «Вести. Дежурная часть». Кабина фуры полностью выгорела, а кадры с места событий вскоре появились в Сети.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал, его причины установят в ходе проверки. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, а движение транспорта на данном участке дороги временно затруднено.

Ранее сообщалось, что в Красноярске разбираются в причинах пожара в автобусе, который загорелся во время движения. Пассажиры успели эвакуироваться, никто не пострадал. Сам водитель попытался самостоятельно потушить огонь, но не смог, на помощь подоспели другие водители.

Также до этого стало известно о похожем происшествии в Приморском крае, где в бухте Мелководная загорелся микроавтобус мужчины, планировавшего порыбачить. Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание в автомобиле, возникшее после подключения портативного обогревателя. Машина полностью выгорела за несколько минут. Точные причины возгорания устанавливаются.