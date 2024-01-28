Появилось видео пожара в Театре сатиры

Фото: МЧС РФ

В Сети появились видео с Триумфальной площади в центре Москвы, где загорелся Театр сатиры. На кадрах видно, как дым валит над куполом здания. Спасатели уже работают на крыше театра и пытаются ликвидировать задымление.

В МЧС России подтвердили, что пожар распространился на 200 квадратных метров. На месте работают 76 огнеборцев и 21 единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Telegram-канал SHOT, горят деревянные конструкции купола кровли театра, огонь продолжает распространяться. Возгорание началось во время работ по замене покрытия. На крыше могут быть до 10 рабочих. Здание было построено в 1911 году, изначально в нем располагался цирк.

Ранее в МЧС сообщили, что в 10:58 им поступило сообщение о пожаре в Театре сатиры по адресу: Триумфальная площадь, д. 2. По прибытии пожарно-спасательных подразделений из-под кровли административного здания валил дым.

В начале января Театр Луны на Малой Ордынке вернулся к штатному режиму работы после прорыва трубы во время спектакля «Щелкунчик». Там уточнили, что инцидент произошел из-за неисправности трубы.

До этого в ТЦ «Хорошо» на севере Москвы произошел пожар. В торговом центре прорвало трубу с горячей водой, что спровоцировало короткое замыкание с возгоранием на крыше. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади три квадратных метра.