В Сети появилось видео мощного пожара в московской многоэтажке Появилось видео пожара в жилом доме по улице Красного Маяка в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из столичных многоэтажных домов по улице Красного Маяка вспыхнул пожар. На появившихся в Сети кадрах видно мощное пламя и черные клубы дыма, которые валят из горящего здания. Как сообщили NEWS.ru в МЧС России по Москве, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. Шесть человек спасли. Всех их осмотрели медики.

Улица Красного Маяка, дом 2. Произошло загорание в одной из квартир на седьмом этаже. Площадь возгорания уточняется. В 16:53 открытое горение было ликвидировано. Информация о пострадавших пока не поступала, — сообщили в ведомстве.

В Сети также появились кадры, на которых видно, как мужчина без особого снаряжения перелез через балкон квартиры прямиком в пламя, чтобы спасти соседку.

По данным столичной прокуратуры, всего в результате инцидента пострадали три человека, они получили медицинскую помощь. На месте кроме спасателей и медиков работают правоохранители и заместитель Чертановского межрайонного прокурора.

Накануне в Сергиево-Посадском районе Московской области загорелось предприятие по производству мебели. В подмосковном главке МЧС сообщили, что площадь пожара в поселке Скоропусковский составляет 2000 квадратных метров. Отмечается, что до прибытия спасателей с предприятия эвакуировали 12 человек. Пострадавших нет. В тушении было задействовано 80 человек и 23 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.