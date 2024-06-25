Появилось видео пожара в фитнес-центре в Москве В центре Москвы из-за пожара эвакуировали фитнес-центр в Шмитовском проезде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Москвы из-за пожара эвакуировали фитнес-центр в Шмитовском проезде, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». После того как в здании началось задымление, людей эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Очевидцы утверждают, что эпицентр пожара находился в раздевалке. К настоящему времени пожар потушен. На видео с места происшествия можно увидеть клубы черного дыма, которые вырываются из входа здания.

Ранее пожар произошел в здании научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино. Площадь составила пять тысяч квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. На момент ЧП внутри здания находились девять человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что из горящего помещения спасли одного человека, он отравился дымом и находится в реанимации.

Позже замначальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов рассказал, что из-за угрозы обрушения строительных конструкций во Фрязино в горящем офисном здании люди были отрезаны от путей эвакуации. По его словам, произошла серия взрывов и огонь распространился на значительную площадь.