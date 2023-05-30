Появилось видео последствий удара дрона по высотке в Москве SHOT опубликовал видео с последствиями удара БПЛА по многоэтажке в Новой Москве

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с кадрами последствий попадания беспилотника по жилой многоэтажке на улице Атласной в Новой Москве. На месте работают экстренные службы, территория оцеплена.

На кадрах видно, что БПЛА взорвался в районе 25-го этажа высотки. В результате повреждения получили остекление балкона и кондиционер. На фасаде после удара дрона остались следы копоти.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее написал в своем Telegram-канале, что утром 30 мая в результате атаки дронов несколько зданий в столице получили незначительные повреждения. По словам градоначальника, серьезно никто не пострадал, на местах работают экстренные службы, обстоятельства выясняются. Собянин призвал жителей города следить за информацией только от официальных источников и не доверять непроверенным сведениям.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что дроны атаковали жилые дома на Ленинском проспекте и улице Профсоюзной в Москве, а также на Атласной улице в Новой Москве. По данным Telegram-канала SHOT, в Подмосковье на подлете к столице были сбиты 13 дронов. Кроме того, по информации SHOT, при попадании дрона в многоэтажку на Ленинском проспекте есть пострадавшие, на место выехали несколько машин скорой помощи. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что в регионе работала ПВО, поэтому многие жители утром могли слышать звуки взрывов. Глава Подмосковья призвал сохранять спокойствие.