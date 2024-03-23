Появилось видео первых секунд нападения на «Крокус» «112»: первые секунды после начала стрельбы в «Крокусе» попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент, когда в торговом комплексе «Крокус Сити Холл» началась стрельба, попал на видео, передает Telegram-канал «112». На кадрах люди после первых выстрелов инстинктивно начали прятаться за мебелью.

Некоторые посетители пытались сбежать от открывших огонь террористов или разбить окна, чтобы выбраться из концертного зала. Также на видео попал момент, когда боевики вели огонь по людям.

Ранее стало известно, что часть посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл», в котором вечером 22 марта произошла стрельба, смогла спастись, спрятавшись в туалетах и технических помещениях. Очевидцы рассказали, что когда прошел первый ступор, люди бросились врассыпную. По данным Telegram-канала «112», посетители бежали не только к выходам, они также разбивали стекла, чтобы выбраться на улицу.

До этого сообщалось, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате ЧП. Еще более 100 посетителей были ранены. При этом очевидцы уточнили, что сотни людей могли быть заблокированы в здании из-за пожара, который, предварительно, возник из-за взрыва.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» началась перед концертом группы «Пикник». На видео с места инцидента были слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытались найти укрытие. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре.