Появилось видео первых минут после взрыва внедорожника в Москве

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Первые минуты после взрыва внедорожника Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве попали на видео. На опубликованных Telegram-каналом «112» кадрах видно, что пострадавший водитель сидит на заднем бампере своего авто.

Возле автомобилиста столпились люди. Также на видео заметно, что водитель испытывает боль. Как пишет «112», после происшествия врачи диагностировали у мужчины рваную рану ноги, его госпитализировали.

До этого Telegram-канал SHOT представил кадры самого взрыва. На видео заметно, что детонация произошла сразу после запуска двигателя — машину подбросило. Судя по короткому ролику, эпицентр взрыва находился под водительским местом. Также на видео заметно, что после детонации повалил густой серый дым. Очевидцы рассказали каналу, что взрыв был громким и повредил два автомобиля, припаркованных поблизости.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что иномарку могли заминировать. Источник РИА Новости в экстренных службах озвучил аналогичную версию. Согласно его сведениям, под автомобилем Land Cruiser сдетонировало неустановленное взрывное устройство. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники силовых структур.