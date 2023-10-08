Появилось видео первого снегопада в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице России выпал первый снег. Telegram-канал Mash опубликовал видео городских улиц, которые захватил ветер с осадками. Москвичей предупреждают, что в ближайшие дни погода может ухудшиться.

После снегопада утром на дорогах может быть опасно из-за гололеда.

Городское управление МЧС уже выпустило экстренное предупреждение. Ведомство сообщило, что 9 октября в столице ожидаются дождь с мокрым снегом и сильный ветер с порывами до 16 м/с. В связи с этим МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость движения, увеличить дистанцию от других транспортных средств, избегать опасных маневров (обгонов, перестроений), а также парковаться подальше от деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не оставлять без присмотра детей и не пытаться укрыться от непогоды под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что москвичей до середины следующей недели ожидает серьезное похолодание, температура будет ниже среднестатистической нормы. Также 9 и 10 октября в столице установится дождливая погода, возможны туман и мокрый снег.