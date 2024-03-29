Появилось видео обыска в офисе криптобиржи Beribit в Москве SHOT: обыск у криптобиржи Beribit может быть связан с терактом в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в расположенный в Москва Сити офис криптобиржи Beribit, сообщилTelegram-канал SHOT. Появилось видео с места событий.

По нашим данным, обыски проводятся в башне Федерация — выламывают дверь на 52 этаже. Предварительно, это может быть связано с финансированием из-за рубежа террористов, устроивших теракт в «Крокусе», — говорится в сообщении канала.

Четверо вооруженных автоматическим оружием мужчин в камуфляже вечером 22 марта ворвалась в фойе концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Террористы открыли огонь по людям, после чего устроили поджог.

Нападавшие скрылись с места трагедии на белом автомобиле Renault. Четверых подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что в ходе расследования теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» были найдены доказательства того, что исполнители получали криптовалюту от лиц с территории Украины. По данным ведомства, террористы использовали эти средства для подготовки нападения.