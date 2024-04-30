Появилось видео нападения мужчины с ножом на бывшую супругу из-за ревности На видео попало нападение мужчины на экс-жену в примерочной в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали мужчину, который с ножом напал на бывшую супругу в примерочной торгового центра на Святоозерской улице, инцидент попал на видео, передает пресс-служба московского СК. Отмечается, что подозреваемым оказался мужчина 1987 года рождения, его взяли под стражу «по горячим следам».

По данным следствия, 29 апреля 2024 года мужчина, находясь в торговом центре на Святоозерской улице в городе Москве, на почве ревности нанес множественные ножевые ранения в область шеи и головы своей бывшей супруге. После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия, — говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавшая — девушка 1994 года рождения — в оперативном порядке была доставлена в больницу, сейчас ей оказывается необходимая помощь. Информация о ее состоянии уточняется. Также известно, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее в горах Краснодарского края был задержан подозреваемый в двойном убийстве, совершенном в Ростовской области. По предварительной версии, ранее судимый 32-летний мужчина пошел на преступление из-за ревности. Его жертвами стали 25-летняя девушка и ее 32-летний избранник.