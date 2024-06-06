Появилось видео мощного ливня с градом в Москве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

На севере Москвы начался сильный ливень с градом. NEWS.ru публикует видео с места событий.

На кадрах заметно, что град и дождь идет мощной стеной. В этот момент на улицах города пусто, вероятно, жители попрятались по домам. Также можно разглядеть, что град очень крупный. Очевидец «поймал» на ладонь несколько льдинок, размером с виноград. На видео слышно, что осадки громко стучат по припаркованным машинам и стенам жилых домов.

5 июня пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства предупредила москвичей о резком ухудшении погоды. Жителей и гостей города сообщили о ливневом дожде и грозе, с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Москвичей призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду. Жителям города не рекомендуется укрываться от дождя под деревьями, а также парковать вблизи них транспортные средства.

Синоптик Александр Шувалов также сообщил, что в Москве до конца первой недели июня сохранится опасная погода. К концу рабочей недели следует ждать новую циклоническую ложбину с запада, предупредил синоптик. Дожди будут иметь мозаичный характер, а за считанные минуты может выливаться до пяти литров воды, отметил эксперт.