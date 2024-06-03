Появилось видео мощного града на юго-западе Москвы

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Жители московского района Солнцево засняли кадры сильного града, который обрушился на столицу. Видео публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На ролике видно, как град «барабанит» в окно квартиры. На фоне также слышны раскаты грома. Также тропический ливень с грозой наблюдается в других районах города.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на этой неделе ожидаются обильные осадкив виде проливного дождя. По словам синоптика, за пять рабочих дней в столице выпадет 50 мм осадков, что является 65% от месячной нормы.

Тишковец уточнил, что наиболее интенсивные дожди ожидаются в понедельник и четверг. Так, отметил метеоролог, 3 июня пройдут осадки с общим количеством до 11 мм, и ливневки могут и не справиться с наплывом воды. А 6 июня ожидается мощный залп ливня интенсивностью до 17 мм за несколько часов, а значит, возможны подтопления в низинных формах рельефа.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также сообщил, что в период с понедельника по пятницу в Москве воздух будет прогреваться до 22–24 градусов, ожидаются кратковременные дожди. Ночью столбики термометров будут показывать около 15 градусов тепла. Несмотря на понижение температуры, показатели все равно будут выше климатической нормы на четыре-пять градусов, добавил он.