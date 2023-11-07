Двое парней украли женскую сумку в московском ресторане и попали на видео В московском ресторане двое парней украли у посетительницы сумку и сбежали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском ресторане на Протопоповском переулке двое злоумышленников украли сумку, которую посетительница оставила ненадолго без присмотра, видео опубликовано в Telegram-канале городской прокуратуры. В сумке находились деньги и мобильный телефон без пароля.

По данным ведомства, воспользовавшись моментом, один из преступников схватил сумочку и спрятал ее под пальто, после чего молодые люди покинули здание. Подозреваемые сели в автобус и начали рассматривать содержимое. К этому моменту потерпевшая уже заметила пропажу и успела заблокировать банковские карты, привязанные к мобильному приложению.

Злоумышленники забрали телефон и деньги, а сумку бросили в общественном транспорте. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей. Подозреваемых в возрасте 19 и 20 лет задержали и предъявили обвинение по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.

Ранее в Красноярском крае осудили одного из обвиняемых в серии краж колес с припаркованных фур. Злоумышленники орудовали в селе Казачинском и на территории Енисейского района осенью 2021 года. Следователи установили, что криминальным промыслом занимался 46-летний мужчина с 56-летним подельником. Общий ущерб превысил полмиллиона рублей.