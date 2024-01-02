Появилось видео, как московская малютка-панда принимает ванну Московский зоопарк опубликовал кадры купания маленькой панды

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале опубликовала фото и видео, на которых детеныш панды занимается водными процедурами. На кадрах видно, что малютка старательно забирается в ванную и мочит задние лапы.

Однако без присмотра маленькая панда не осталась — мама помогла детенышу выбраться и за холку оттащила от ванной. На фотографиях животные обнимаются.

Новогодние купания, — подписала кадры Акулова.

Ранее директор зоопарка сообщила, что маленькая панда поиграла со своей первой игрушкой. Она обнюхала и попыталась поиграть с тканевой плетеной игрушкой, однако вскоре переключился на листья бамбука. После этого малышка снова вернулась к мячику. По словам Акуловой, мама-панда отпускает своего детеныша на очень короткое время.

Свои первые шаги детеныш панды, появившийся на свет в августе, сделал 19 декабря. Они дались малышке нелегко. Поначалу панда пыталась приподняться, привстала на лапы, неуверенно сделала первый шаг и упала.

До этого Новосибирский зоопарк опубликовал видео, на котором манул сидит под снегом и смотрит на падающие снежинки. На кадрах видно, что животное забралось на заснеженную крышу своего домика и внимательно изучает окружающую обстановку.