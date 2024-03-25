Появилось видео из квартиры предполагаемого лидера террористов из «Крокуса»

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл»

Появилось видео после обысков силовиков в квартире 25-летнего Фаридуни Шамсидина, который предварительно считается непосредственным исполнителем теракта в «Крокус Сити Холле», кадры опубликовал Telegram-канал Mash. Отмечается, что у мужчины была жена и ребенок, их местоположение неизвестно.

На кадрах видно, что в квартире есть детская кроватка, но самих личных вещей мало, нет в жилище и кровати. Также на видео попали последствия обыска — квартиру тщательно осмотрели после задержания подозреваемого. Также у дома нашли место, где Шамсидин оставлял белую Renault. На этой машине террористы пытались сбежать из России после террористической атаки, но были задержаны в Брянской области.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Шамсидин Фаридуни является предполагаемым лидером террористов, напавших на «Крокус». По данным канала, он единственный контактировал с куратором и получал от него инструкции для осуществления теракта. Также он занимался подготовкой подельников. Официального подтверждения данной информации пока нет, правоохранительные органы не называют главаря террористов.

До этого Басманный суд Москвы арестовал трех мужчин, подозреваемых в пособничестве террористам из «Крокуса». Речь идет о двух братьях и их отце. По версии следствия, братьев завербовал Шамсидин Фаридуни.