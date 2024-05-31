Появилось видео эвакуации ТЦ рядом с Домом Правительства Посетители ТЦ «Новинский Пассаж» рядом с Домом Правительства эвакуируются

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители торгового центра «Новинский Пассаж» в Москве эвакуируются. Видео с места событий распространилось в Сети. На кадрах видно, как толпа людей покидает здание.

В ролике продемонстрирована эвакуация посетителей ТЦ на Новинском бульваре. Люди не спеша покидают помещение. Заторов на месте нет. Причина эвакуации не сообщается.

Мужчина ранее ворвался в один из торговых центров Ростова-на-Дону с топором. 52-летний житель города начал крушить игровой автомат. Целью мужчины был главный приз — деньги. Мужчина успел разбить стекло аппарата. Однако содержимое ему не досталось, поскольку на место происшествия прибыли стражи порядка. Правоохранители обезвредили ростовчанина и доставили в полицию.

В Москве 23 мая эвакуация началась в другом торгово-развлекательном комплексе. Посетителям ТРЦ Columbus, расположенного на юге столицы рядом со станцией метро «Пражская» пришлось покинуть помещение. Причины эвакуации не сообщались.

Другой ТЦ Москвы приостановил деятельность по решению суда. Торговый центр «Ярославский» на северо-востоке города не будет работать 70 суток из-за грубых нарушений требований санитарного законодательства.