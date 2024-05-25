Появилось видео ДТП, в котором москвич на грузовике насмерть сбил ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети опубликовали видео, на котором зафиксировано смертельное ДТП в Москве. На кадрах, представленных НТВ, видно, что водитель грузовика проехал на красный свет и насмерть сбил восьмилетнего ребенка.

В объектив камеры попал момент, как двое детей перебегали дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Внезапно на них вылетела фура и переехала одного мальчика. Второй ребенок, отставший от спутника, затормозил на переходе и медленно дошел до тротуара. В момент наезда грузовика за кадром слышен громкий женский крик.

Трагедия произошла на улице 1-й Машиностроения на юго-востоке столицы. Виновником аварии оказался 40-летний мужчина.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, в результате которого по неосторожности погиб человек. Водитель грузовика задержан, решается вопрос о мере пресечения в отношении него до момента завершения расследования.

Ранее один человек погиб и еще трое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Пермском крае. ДТП произошло на 277-м километре автодороги Кунгур — Соликамск.

Женщина, управлявшая Lada, получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии еще до прибытия бригады скорой помощи. В больницу доставлены пассажир Lada, водитель и пассажир Toyota.