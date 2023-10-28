Появилось видео ДТП с BMW и автобусом в Москве Mash показал столкновение BMW с автобусом в Москве

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Черный BMW с проблесковым маячком выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус в центре Москвы на Таганской улице, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, опубликовавшего видео столкновения, пострадал водитель иномарки и двое пассажиров автобуса.

Канал отмечает, что пострадавших осмотрели медики и доставили в больницу. Дептранс Москвы уточнил, что в настоящее время движение транспорта на Таганке осуществляется штатно. Автобусы следуют по маршруту согласно расписанию, а поврежденный в ДТП транспорт переместили.

По факту происшествия, случившегося 27 октября в районе 20:10 на Таганской улице у дома № 9, руководство «Мосгортранса» проводит служебное расследование. Причину аварии выяснят сотрудники ГИБДД.

Ранее массовое ДТП с участием десяти автомобилей произошло на Третьем транспортном кольце в московском районе Южнопортовый. К столкновениям машин привела скользкая дорога. В результате инцидента двух человек госпитализировали, у одного из них диагностировали черепно-мозговую травму. Среди травмированных сотрудник «Центроспаса», который прибыл на место для устранения последствий аварии.