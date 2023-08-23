Появилось видео допроса мигранта, избившего девушку за короткие шорты Избивший в Нахабино девушку мигрант заявил, что «спас ее от греха»

Фото: МВД России

МВД России опубликовало видео допроса мужчины, который ударил девушку в подмосковном Нахабино за короткие шорты. На вопрос следователя, признает ли тот свою вину, подозреваемый ответил утвердительно. Далее следователь поинтересовался, зачем мужчина поднял руку на девушку, на что тот ответил, что, тем самым, «спас ее от греха».

Полицейские выяснили, что мужчина не имеет российского гражданства, а в страну он прибыл на заработки.

Инцидент произошел сегодня, 23 августа. Прохожий ударил по лицу 21-летнюю девушку, которая занималась спортом рядом с жилищным комплексом «Красногорский». Как выяснил SHOT, девушка оказалась мастером спорта по легкой атлетике.

Приблизившись, нападавший схватил ее за руку и ударил кулаком в лицо. Рукоприкладство нападавший объяснил тем, что на ней были короткие шорты. Девушка попыталась убежать, однако молодой человек преследовал ее, пока на помощь не подоспел прохожий.

Ранее стало известно, что по факту избиения девушки возбуждено уголовное дело со статье 116 УК РФ (побои). Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru не исключил, что деяния задержанного могут быть переквалифицированы. В этом случае обвиняемому будет грозить реальный тюремный срок — от трех до восьми лет лишения свободы.