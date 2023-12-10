Появилось новое видео с прогрессом малышки-панды из Московского зоопарка Малышка-панда из Московского зоопарка начала вставать на четыре лапы

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Малышка-панда из Московского зоопарка показывает прогресс в развитии, сообщила в Telegram-канале директор зоосада Светлана Акулова. На новых видео можно заметить, как детеныш панды уже встает на все лапы и пытается ходить по вольеру.

На первом видео уже виден прогресс. Малышка встает на четыре лапы. На втором видео игра с мамой, — написала Акулова.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что москвичи могут выбрать имя для детеныша панды, проголосовав в приложении «Активный гражданин». Среди вариантов для голосовании есть имена Катюша, Сяо Мо, Мо Мо, Маша, Цзин Дин, Чжен Чжу и другие.

До этого Акулова сообщила, что детеныш панды учится ползать по вольеру. По ее словам, ползание — это важный этап в развитии детеныша, так как теперь панда сможет самостоятельно добраться до мамы в случае необходимости. Первые «шаги» панды были сняты на видео.

Отмечается, что маленькая панда ползает по специально оборудованному вольеру. В нем предусмотрен подогрев полов, а сами полы легко поддаются дезинфекции и санитарной обработке. По словам директора зоопарка, покрытие в вольере обеспечивает панде наилучшее сцепление, благодаря чему ее шаги становятся увереннее с каждым днем.