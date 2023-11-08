Появилось новое видео с подросшей малышкой-пандой из Московского зоопарка Московский зоопарк опубликовал кадры игры панды Диндин с детенышем

Фото: t.me/Moscowzoo_official

В Сети появилась видеозапись, на которой панда Диндин играет со своим подросшим детенышем, видео опубликовано в Telegram-канале гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой. Она отметила, что такая игра животных — это процесс общения и воспитания.

Рождение малышки стало первым в истории России. Раньше в стране большие панды никогда не давали потомство. Родителями медвежонка стали панды Жуи и Диндин. Они были подарены Пекином в 2019 году в честь 70-летия установления российско-китайских отношений.

Детеныш, появившийся на свет в конце августа, открыл глаза на 42-день рождения. 14 октября Акулова рассказала, что малышка прошла первый медосмотр, ее терморегуляция улучшилась, а вес достиг почти трех килограмм. В длину пандочка выросла до 40,1 см, плюс хвостик в 6,8 см.

Ранее в России впервые в искусственных условиях забеременела косатка. Главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова заявила, что животное по имени Ная может родить уже во второй половине декабря. Врач уточнила, что риски в период беременности минимальны, но осложнения могут появиться во время родов. Есть опасность, что детеныш не успеет всплыть и сделать первый вдох на поверхности.