Появились жуткие кадры с места перестрелки в подмосковном поселке Шервуд РЕН ТВ опубликовал видео с места перестрелки в подмосковном поселке Шервуд

Фото: СК РФ

Коттедж в подмосковном поселке Шервуд, где мужчина пытался удерживать людей, получил повреждения в ходе перестрелки, что видно на записи, опубликованной телеканалом РЕН ТВ. На видео можно заметить разбросанные гильзы и дыры от пуль в стенах.

Судя по ролику, в комнате, где забаррикадировался злоумышленник, разбито окно. На подоконнике можно увидеть оружие и каску. Как сообщает телеканал, сейчас следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Они осматривают дом и близлежащую территорию.

О происшествии в Шервуде стало известно 22 июля. Как сообщал Telegram-канал «112», сотрудники ЧОПа выехали на вызов о взломе. По прибытии они нарвались на вооруженного мужчину в военной форме.

Злоумышленник взял в заложники прибывших на место сотрудников частной охранной организации и полицейского. Их удалось освободить после переговоров. Мужчину также пытались убедить сдаться, но тот вел себя неадекватно и открыл огонь. После этого была организована спецоперация и бойцы СОБР ликвидировали преступника.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что злоумышленник — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. В Москве он находился недавно, а адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.