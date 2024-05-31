Появились подробности смерти преподавателя по гитаре в Москве Нефролог Котенко: преподаватель по гитаре умер от полиорганной недостаточности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный внештатный специалист нефролог депздрава Москвы Олег Котенко пояснил Telegram-каналу Baza позицию врачей по делу преподавателя по гитаре Александра Соколова. По его мнению, мужчина скончался из-за полиорганной недостаточности, у него обострились тяжелые соматические заболевания.

Соколову установили подключичный катетер, через который проводится процедура гемодиализа. Вероятность инфицирования при таком методе крайне высока. По словам Котенко, сразу после того, как у пациента заподозрили инфекцию, его перевели в инфекционный стационар, где он получал необходимое лечение и начал поправляться. Изначально в рамках внутренней проверки в больнице нарушений не выявили. Однако позднее организм преподавателя по гитаре столкнулся с полиорганной недостаточностью на фоне обострения тяжелых соматических заболеваний. Это и стало причиной смерти.

Против неустановленных врачей было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сам Соколов перед кончиной успел сообщить родным, что ему отказывали в помощи, пока он не заплатит врачам.

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