Появились подробности смертельной поножовщины на севере Москвы Прокуратура: убийство на севере Москвы произошло на почве ревности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убийство в квартире на Хорошевском шоссе на севере Москвы могло произойти на почве ревности, сообщает столичная прокуратура. Подозреваемый пришел к своей бывшей возлюбленной и застал ее с другим мужчиной, после чего схватился за нож и нанес своему оппоненту смертельные удары.

Злоумышленник 1998 г. р. пришел в квартиру на Хорошевском ш. к своей бывшей 23-летней возлюбленной, где застал ее с другим. На почве ревности он нанес мужчине 1995 г. р. удары ножом, от которых пострадавший скончался, — говорится в сообщении.

Конфликт продолжился на улице, где нападавший также ранил свою бывшую возлюбленную. Увидев приближающихся полицейских, злоумышленник ворвался в ближайший магазин и ранил женщину-продавца. Обеих женщин госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об убийстве и покушении на двух лиц.

Ранее сообщалось, что нападения произошли ночью около 00:00. Жильцы одного из домов вызвали стражей порядка после криков девушки о помощи. Очевидцы произошедшего утверждали, что слышали выстрелы из табельного оружия. Предварительно, нападавшего ранили.

В апреле в подмосковной Коломне мужчина с молотком и металлическим тазом атаковал сотрудников полиции. Он проигнорировал предупредительный выстрел в воздух, после чего правоохранители были вынуждены произвести выстрел ему в ногу. Известно, что мужчина был судим за нарушения, связанные с наркотиками.