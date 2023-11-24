Появились подробности пожара на электроподстанции в Москве «Царьград»: пожар на московской электроподстанции «Чагино» начался с хлопка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар на электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы начался с хлопка, сообщает «Царьград» со ссылкой на охранника предприятия. По его информации, громкий звук раздался со стороны трансформатора.

Как передает издание, работник рассказал представителям экстренных служб, что после хлопка повалил густой дым и он увидел огонь. Затем охранник позвонил в службу МЧС РФ и сообщил о пожаре. Как известно, взрывов в результате пожара не произошло.

Пожар на электроподстанции произошел минувшей ночью. Сообщалось, что горят трансформатор и 120 литров топлива. Площадь возгорания составила около 200 кв. м. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. Пострадавших нет, проводится проверка.

Ранее на Новом Арбате в центре Москвы загорелся ресторан Steak It Easy. В заведении произошло возгорание вытяжки. В том числе в ресторане вспыхнула система вентиляции и обшивка кухни. Площадь распространения огня составила 10 кв. м. После начала пожара из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Причина возгорания неизвестна. Пожарные оперативно справились с огнем, в результате происшествия никто не пострадал.