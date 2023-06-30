Появились подробности состояния здоровья Ефремова-младшего после падения Mash: Ефремов-младший может остаться инвалидом из-за тяжелой травмы таза

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Николай Ефремов

Telegram-канал Mash сообщает, что сын Михаила Ефремова Николай после падения с 3-го этажа находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние артиста оценивается, как тяжелое, существует риск наступления смерти. Канал утверждает, что 31-летнему актеру были сделали две операции: медики установили аппарат наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии. По данным Mash, Ефремов попал в больницу без признаков алкогольного и наркотического опьянения.

Mash указывает, что в отделение мужчина поступил как неизвестный, поскольку документов при нем не было. Со слов врачей, если сын Ефремова выживет, то его ждет очень тяжелая реабилитация, указывает канал. Вместе с тем Mash утверждает, что у пострадавшего велика вероятность остаться инвалидом из-за серьезного перелома таза, в результате которого открылось обильное кровотечение.

Telegram-канал «112» также утверждает, что пострадавший подключен к ИВЛ. По данным канала, актер упал из окна третьего этажа 29 июня в районе 6 утра. Источник указывает, что за день до происшествия супруга разговаривала с Николаем. В беседе с женой Николай сообщил, что не пьет пять дней и приводит квартиру в порядок, ожидая в гости жену и дочь, указывает «112».

Отец Николая, Михаил Ефремов сейчас отбывает тюремный срок. 59-летний актер попал в аварию в Москве 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Largus. Сам артист почти не пострадал, а второй участник ДТП — Сергей Захаров — скончался в больнице от полученных травм. Ефремов в момент аварии был сильно пьян.