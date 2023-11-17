Появились подробности об открывшем огонь в московском метро стрелке Стрельбу на станции метро «Рязанский проспект» в Москве открыл 75-летний мужчина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стрелком, открывшем утром 17 ноября огонь на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, был 75-летний мужчина, сообщает MK.RU. По информации издания, он поссорился с продавцом шаурмичной палатки, вернулся домой, взял ружье и вернулся к оппоненту.

Конфликт усилился и мужчина пальнул в потолок. Его тут же скрутили.

О задержании стрелка перед входом в западный вестибюль станции метро «Рязанский проспект» ранее сообщили в столичном департаменте транспорта. В результате происшествия никто не пострадал. В нейтрализации нарушителя участвовали пассажиры, полиция и сотрудники службы безопасности метрополитена. Свои действия мужчина объяснил личной неприязнью к оппоненту. На данный момент метро работает в штатном режиме.

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