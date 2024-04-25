Появились подробности о третьем фигуранте дела Иванова SHOT: третий фигурант по делу экс-замглавы МО РФ Фомин оказался предпринимателем

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Тимур Иванов

Telegram-канал SHOT сообщает, что третий фигурант по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова Александо Фомин является предпринимателем. По данным канала, у мужчины есть доля в строительной компании «Олимпситистрой» и отеле «Бригантина» в Калужской области.

Как пишет SHOT, в 2021 году Фомина награждали медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. По информации канала, награду фигуранту уголовного дела вручал лично Иванов за строительство медцентров в период пандемии коронавируса.

По данным следствия, Фомин освободил Иванова от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с реконструкцией зданий. Помимо прочего, фигуранта подозревают в причастности к получению чиновником взятки в особо крупном размере. Фомина отправили в СИЗО до 23 июня.

Ранее стало известно, что один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю за откаты более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.