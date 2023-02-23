Стало известно, что лежало в напугавшем послов пакете в Москве Посольство Швейцарии в Москве: найденный подозрительный пакет оказался безопасными

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Найденный на территории посольства Швейцарии подозрительный пакет не представлял никакой опасности, сообщила РЕН ТВ пресс-служба дипмиссии. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в одном из двух пакетов лежали страйкбольные шары, наполненные горохом, не представляющие угрозы для окружающих. Другие находки будут отправлены на экспертизу, добавил собеседник агентства.

Оперативное расследование компетентных органов показало, что он не представляет опасности. Опасности для здания и персонала Посольства Швейцарии в Москве ни в какой момент не было, — рассказали РЕН ТВ посольстве.

Ранее сообщалось, что один из сотрудников посольства Швейцарии в Москве во время обхода территории обнаружил прозрачный пакет с ручными гранатами, похожими на РГД-5. Пакет был найден 23 февраля на рампе. Территорию посольства оцепили, на место были вызваны полицейские и саперы.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что посольства страны по всему миру получили письма со взрывчаткой и глазами животных на конвертах. По его сведениям, случаи фиксировались в странах Европы и в Казахстане, подозрительное письмо получили и в Соединенных Штатах.