Появились подробности о едва не случившейся авиакатастрофе во Внуково «ЮТэйр»: диспетчер отменил разрешение на посадку во Внуково, но пилот не услышал

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Пилоты авиакомпании «ЮТэйр» в последний момент заметили выкатившийся на полосу самолет и увели борт на второй круг. Инцидент в столичном аэропорту Внуково произошел из-за того, что диспетчер отменил ранее данное им разрешение на маневр, однако команда не поступила экипажу рейса UT801, сообщили в авиакомпании RTVI.

Подробности об инциденте рассказала руководитель пресс-службы авиакомпании Наталья Мелехова. По ее словам, командир вылетающего из Внуково в Душанбе самолета получил от диспетчера разрешение на «занятие исполнительного порта и приступил к выруливанию на взлетно-посадочную полосу».

Затем диспетчер отменил свое разрешение, но данная команда не поступила экипажу рейса UT801, так как частота, по которой диспетчер передавал информацию, была занята экипажем другого борта. В это время заходил на посадку во Внуково рейс UT356 из Грозного, — рассказала она.

Представитель «ЮТэйр» пояснила, что командир рейса UT356 принял решение об уходе на второй круг по причине занятости взлетно-посадочной полосы. Мелехова добавила, что в итоге самолет вылетел в Душанбе в штатном режиме, после этого на полосу приземлился борт из Грозного.

Ранее стало известно, что Boeing 737-800, который летел в Москву из Грозного, готовился к посадке. Внезапно пилоты увидели, что на посадочную полосу выехал другой самолет этого же перевозчика, вылетавший в Душанбе. В итоге экипаж рейса из Чечни оперативно прервал заход, судно ушло на второй круг.