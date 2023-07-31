Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»