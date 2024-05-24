Появились подробности дела «Россетей» о воровстве электричества Четыре фигуранта дела о хищении у «Россетей» арестованы в Москве

Фото: t.me/moscowcourts*

Дилшад Рзаева

В Москве на два месяца арестованы фигуранты дело о хищениях у юрлица компании «Россети», которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. По версии следствия, задержанные создали группировку с целью перепродажи электроэнергии.

Имея умысел на совершение хищения денежных средств у юридического лица, входящего в ПАО «Федеральная сетевая компания Россети», в особо крупном размере, создали организованную группу и разработали преступный план, — указано в сообщении.

Под стражей до 22 июля останутся гендиректор ООО «КМ ГРУПП» Алексей Лаптев, гендиректор ООО «Русфактор холдинг» Виктор Николаев, а также Виталий Перебалин и Дилшад Рзаева. Сообщается, что они создали схему по приобретению энергии у гарантирующего поставщика, но ее стоимость выплачивали неполностью, а затем продавали ее. Полученные деньги фигуранты присваивали себе.

Ранее стало известно о поступлении в суд дела о крупнейших в истории современной России взятках. Сообщается, что экс-глава следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы 35-летний майор юстиции Марат Т. обвиняется в 10 эпизодах получения взяток в размере более полутора миллионов долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей).