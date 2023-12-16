Появились подробности дела о потасовке у рынка «Садовод» СКР установил причастность 11 человек к конфликту у рынка «Садовод» в Москве

Фото: СК РФ

Следователи установили причастность 11 лиц к потасовке около рынка «Садовод» в Москве, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ. По информации ведомства, из них задержаны шесть человек, ведутся допросы.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность 11 лиц, шесть из которых доставлены в подразделение столичного СК, где следователи приступили к их допросу и проведению следственных действий, — говорится в сообщении.

Доставленных в отдел граждан проверяют на соблюдение действующего миграционного законодательства. Личности других участников конфликта уже установлены. Правоохранительные органы ведут их поиски для дальнейшего допроса.

Ранее Люблинский суд Москвы арестовал молодого человека, который напал на сотрудников полиции у «Садовода». Им оказался 21-летний гражданин Узбекистана. Он будет находиться под стражей до 16 февраля 2024 года. Его обвиняют в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Потасовка у «Садовода» произошла вечером 15 декабря. Правоохранители проводили рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Они хотели проверить документы у одного из водителей, но получили отпор. Большая толпа рабочих окружила машины полицейских. Чтобы успокоить нападавших, правоохранителям пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух.