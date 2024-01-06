Появились подробности болезни умершего внука Никиты Хрущева РЕН ТВ: внук Никиты Хрущева болел системной красной волчанкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончавшийся внук генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей болел системной красной волчанкой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомых семьи. Это неизлечимое хроническое аутоиммунное заболевание соединительной ткани и сосудов.

Алексей Алексеевич Аджубей долгое время болел системной красной волчанкой, — рассказал собеседник канала.

О том, что в Москве скончался внук Никиты Хрущева, стало известно ранее, 6 января. Ему было 69 лет. По информации СМИ, мужчину обнаружили мертвым в его квартире. Скорую помощь в квартиру на Тверской улице вызвал знакомый Аджубея. Он сообщил, что во время телефонного разговора его другу стало плохо, после чего связь с ним оборвалась.

Поначалу прибывшим на место медикам не удалось проникнуть внутрь, им никто не открывал дверь. Пришлось вызывать экстренные службы, чтобы они вскрыли дверь.

Алексей Аджубей родился в 1954 году. Он сын дочери Хрущева Рады и советского журналиста Алексея Аджубея, который в разные годы был главным редактором газет «Комсомольская правда» и «Известия».

21 декабря сообщалось, что племянник советского лидера Иосифа Сталина Леонид Аллилуев скончался в Москве в квартире на Котельнической набережной. Мужчине стало плохо, его дочь вызвала скорую, но врачам не удалось его спасти. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.