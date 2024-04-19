Появились новые кадры с подозреваемым в резонансном убийстве в Москве

Фото: t.me/skmoscowgsu

Полицейские доставили подозреваемого в резонансном убийстве в Москве Шахина Аббасова в отделение полиции в Ростовской области, видео опубликовала представитель МВД РФ Ирина Волк. На кадрах видно, как два сотрудника в балаклавах ведут его в помещение, заломав руки. Аббасова подозревают в убийстве байкера, который сделал замечание о неправильной парковке.

После задержания полицейские доставили подозреваемого в резонансном убийстве в отделение полиции (дислокация ст. Казанская) межмуниципального отдела МВД России «Шолоховский», — написала Волк.

Ирина Волк также опубликовала кадры допроса Аббасова. На видео молодой человек не сразу реагирует на требование представиться.

Нож, которым был убит 24-летний житель столицы Кирилл Ковалев, нашли в брошенной BMW, на которой сбегали с места убийства мотоциклиста Шахин Аббасов и его брат. Автомобиль, принадлежащий его брату, оставлен на улице Новороссийской, в 2 км от места убийства (по другим данным — на улице Верхние Поля). В машине нашли пистолет Макарова, нож, неизвестные препараты и поясную сумку с кассовыми чеками и визитками павильонов рынка «Садовод» и «Люблино».