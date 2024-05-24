Появились кадры лося в окружении полиции на востоке Москвы

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Сотрудники полиции окружили лося на востоке столицы. Новые кадры с животным представил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Лося пытаются поймать после того, как он искупался в пруду. По словам местных жителей, сначала лось купался с самкой, но она убежала и попала под колеса на шоссе Энтузиастов.

Они плавали вдвоем с самого утра несколько часов, один убежал, позже попав под колеса на шоссе Энтузиастов, второй остался. Ровно час назад его пытались усыпить выстрелом, но он резко выскочил, перепрыгнул дважды через забор и побежал во дворы. Вся спецгруппа побежала за ним, — рассказал очевидец.

Лося пытаются поймать и, предположительно, вернуть в прежнее место обитания. Речь идет о Национальном парке «Лосиный остров». Местные жители и фотографы следят за спецоперацией по поимке животного.

Ранее стало известно, что лось решил совершить водные процедуры в Кошачьем пруду. Местные жители обнаружили животное и вызвали спасателей. На внешней стороне нулевого километра МКАД сегодня образовалась пробка из-за травмированного лося посреди проезжей части. На опубликованных кадрах видно, как обездвиженное животное лежит перед большегрузом, на месте находятся сотрудники ГАИ.