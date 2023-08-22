Появились новые детали о гиде, проводившем экскурсию в коллекторе Гид Филиппов погибшей в Москве экскурсионной группы не был диггером

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Гид Константин Филиппов, проводивший экскурсию в коллекторе в Москве, не был диггером и не любил это дело, сообщил РИА Новости столичный диггер Даниил Давыдов. По его словам, мужчина занимался этим только для заработка.

Он не диггер, он просто работал на экскурсиях. Он не очень давно под землей, он не очень любил это дело, его там ничего не интересовало, он просто проводил экскурсии и зарабатывал, — сказал Давыдов.

Он добавил, что Филиппов проводил подобные экскурсии уже три года.

Трагедия в коллекторе Неглинки произошла в минувшее воскресенье, 20 августа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, во время самоорганизованного спуска в водосток погибли восемь человек. По предварительным данным, одним из найденных мертвыми стал гид, который вел группу в подземелье. Согласно маршруту туристов, диггеры начали свой путь в кирпичном коллекторе 1906 года на Олимпийском проспекте.

Гид группы Константин Филиппов перестал выходить на связь в районе станции метро «Трубная». Эксперты считают, что причиной гибели диггеров стал сильный ливень, затопивший коллекторы водой.

Организатор экскурсии по коллекторам был задержан. Речь идет о Никите Дубасе, которого ранее привезли из Санкт-Петербурга в Москву на допрос. Помимо него полиция задержала генерального директора фирмы ООО «Спутник» Александра Кима. Его компания продавала билеты на экскурсию по подземным коллекторам Неглинки.