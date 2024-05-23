Появились новые детали нападения с утюгом на жену бойца СВО в Москве Источник NEWS.ru: избитая утюгом жена бойца СВО в Москве могла знать нападавшего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена бойца специальной военной операции, которую неизвестный мужчина избил утюгом в ее же квартире в Москве, могла знать нападавшего, заявила в беседе с NEWS.ru ее соседка. Она пояснила, что пострадавшая звала вломившегося в квартиру по имени, когда пыталась спастись. Кроме того, по словам женщины, его не раз видели в окрестностях дома.

Я думаю, Мина (пострадавшая. — NEWS.ru) знала нападавшего. Мы не раз видели его в окрестностях дома. В ту ночь были слышны крики Мины и ее дочери. Мина звала нападавшего по имени, когда пыталась спастись, — поделилась подробностями женщина.

По ее словам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Соседка уточнила, что читала новости об этом происшествии и со многим написанным не согласна. Собеседница издания также предположила, что нападение было совершено с целью ограбления.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Я читала новости об этой ситуации, со многим не согласна. Я думаю, он просто хотел ее ограбить, — отметила соседка.

Нападение на жену бойца спецоперации произошло 17 мая. Неизвестный проник в ее квартиру через окно на третьем этаже. Вместе с собственницей жилья там также находилась ее несовершеннолетняя дочь. Преступник попытался избить женщину утюгом по голове, но та вытолкала его из квартиры вместе с бытовым прибором. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное проникновение в жилище».