Появились кадры задержания экстремистов из «Таблиги Джамаат»

Фото: УФСБ России по Москве и Московской области

УФСБ России по Москве и Московской области опубликовало кадры задержания экстремистов из международной религиозной организации «Таблиги Джамаат» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). На кадрах показано, как группа вооруженных бойцов СОБРа вламывается в квартиру и кладет участников запрещенной организации лицами в пол. Их заковывают в наручники, после чего выводят во двор и сажают в автомобиль.

Всего задержаны девять участников организации, у них обнаружена религиозная литература экстремистского содержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 статьи 282.2 УК России «Участие в деятельности экстремистской организации».

Ранее также сообщалось о ликвидации ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на территории Крыма. В ходе операции ФСБ были задержаны четыре члена группировки. Они признались, что распространяли террористическую идеологию среди жителей полуострова.

В январе в Ивановской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали семерых членов международного религиозного объединения «АТ-Такфир валь-Хиджра» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Отмечается, что двое из задержанных причастны к финансированию ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).