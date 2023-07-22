Появились кадры возможного места прорыва трубы в московском ТЦ

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Опубликованы кадры предполагаемого места прорыва трубы в торговом центре «Времена года» в Москве. Фото и видео происшествия с внутренними коммуникациями показала столичная прокуратура.

Прокуроры продолжают работу на месте происшествия, — сказано в сообщении.

Прорыв трубы в московском ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте произошел 22 июля. В результате происшествия четыре человека скончались. Погибшие заживо сварились в кипятке. Еще 70 посетителей и сотрудников торгового центра получили ожоги различной степени тяжести. В момент инцидента часть людей осталась заблокирована в помещении из-за горячего пара. По словам очевидцев, когда прорвало трубу, в торговом центре не прозвучала сигнализация об эвакуации.

По предварительным данным, прорыв трубы мог произойти из-за несвоевременного обслуживания и недостаточного технического контроля за системой водоснабжения. По словам эксперта по выживанию, в трагедии также большое значение сыграл человеческий фактор. По факту гибели четырех человек правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В настоящее время проводится проверка. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким.