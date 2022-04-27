Появились кадры воссоединения Ярошенко с семьёй

В сети появились кадры воссоединения Константина Ярошенко с семьёй в аэропорте Внуково, которые показал телеканал «Россия 24». После 12 лет заключения российский лётчик смог вернуться в Москву, где встретился с дочкой Екатериной и женой Викторией.

На видео можно заметить, как после долгой разлуки дочь, едва сдерживая первые эмоции от встречи, вприпрыжку подбежала к спустившемуся по трапу спецборта отцу. Супруга Ярошенко с пышным букетом цветов скромно подошла к лётчику, вероятно, ещё не до конца осознав происходящее.

Ранее в Интернете появилось видео обмена в турецком аэропорту Ярошенко на Рида. На ролике было видно, как российский лётчик спускается по трапу самолёта в сопровождении двоих людей. Ярошенко встретила группа лиц, которые, предположительно, проводили его до лайнера, на котором он вылетел в Россию. На борту воздушного судна Ярошенко заявил, что отсидел в американской тюрьме «12 лет ни за что».

По словам его адвоката, состояние здоровья Ярошенко оставляет желать лучшего, в частности у него проблемы с зубами.

27 апреля Москва и Вашингтон провели обмен осуждёнными. В результате длительных переговоров американского студента Тревора Рида обменяли на российского лётчика Константина Ярошенко.