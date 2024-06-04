Панда Катюша лениво проснулась и потянулась на бревнах Появились кадры утреннего пробуждения панды Катюши

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале кадры неспешного пробуждения панды Катюши. На видеозаписи видно, как животное лежит на бревнах, хлопает сонными глазками и не торопится вставать.

Катюша никуда не торопится, просыпается не спеша, — подписала кадры Акулова.

Ранее Акулова показывала, как рано утром Катюша несколько минут пытается разбудить свою маму Диндин, но у нее не получается это сделать. Большая панда немного поиграла с Катюшей, но так и не решила окончательно пробудиться. Подписчики Акуловой в Telegram-канале отметили, что Катюша не дает маме покоя и даже рано утром бежит играть с ней.

Катюша и Диндин часто играют вместе. Недавно маленькая панда покусала маму. Как заметила директор зоопарка, малышка сделала это в шутку. Бамбуковый медвежонок играючи напал на родительницу из-за того, что последняя перегородила путь на деревянную горку.

Также Акулова показала видео, как панда Катюша ловко забралась по металлической решетке вольера. Как заметила директор учреждения, малышка-панда решила усложнить себе задачу, захватив в зубы игрушку. На опубликованных кадрах панда-акробатка ловко карабкается вверх, несмотря на сложности.